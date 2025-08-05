الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

الأمير طاز يستضيف ندوة وملتقى مبادرة مقهى السلام غدًا

مبادرة مقهي السلام،
مبادرة مقهي السلام، فيتو

يُنظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدي السطوحي، من خلال مركز إبداع قصر الاميز طاز  ندوة وملتقى بعنوان "مبادرة مقهى السلام"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح غدًا الأربعاء الموافق 6 أغسطس، بمقر قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

ويشارك في الندوة عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية البارزة، هم: الدكتور ناهد عبد الحميد، المنسق الثقافي بقطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور أشرف عبد الرحمن رئيس قسم النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، الدكتور رامي عطا صديق، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بإعلام الشروق وإيمان ممدوح، مدير منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية لتقديم منصة مفتوحة للحوار البنّاء بين رموز الفكر والثقافة والإعلام، بهدف إرساء قيم التفاهم والتسامح وقبول الآخر، من خلال مبادرة "مقهى السلام" التي تسعى إلى تحويل الثقافة إلى ممارسة مجتمعية مؤثرة.

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صندوق التنمية الثقافية أكاديمية الفنون الهيئة القبطية الانجيلية المعماري حمدي السطوحي قصر الامير طاز منتدي حوار الثقافات

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