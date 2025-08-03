نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحدود الدنيا لكليات الصيدلة نظام قديم وسوهاج في الصدارة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الكليات 2025 المرحلة الأولى، مؤكدا أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالنظام الحديث للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات وصل إلى 21 ألفا و825 طالبا.

الحدود الدنيا لكليات الصيدلة نظام قديم

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374

صيدلة الفيوم 373.5

صيدلة المنيا 373.5

صيدلة أسيوط 373

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة حلوان 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة الإسكندرية 371



الحد الأدنى لطب بيطري



طب بيطري جنوب الوادي 362.5

طب بيطري سوهاج 358.5

طب بيطري المنيا 357.5

طب بيطري أسيوط 356.5

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أكدت وزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثانية 2025 سينطلق يوم الأربعاء المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى الأحد 10 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وسيكون متاحًا للطلاب تسجيل الرغبات على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة.

رابط موقع التنسيق الرسمي



ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 من خلال موقع التنسيق الرسمي الإلكتروني عبر الرابط:



إرشادات هامة لطلاب المرحلة الثانية قبل تسجيل الرغبات في موقع التنسيق

هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب أن يكون الطالب على دراية بها، قبل التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، وهي كالتالي:

يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) من هنـــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام) من هنـــــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس) من هنـــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز) من هنـــــــــــــــا.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.