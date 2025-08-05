رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: ندعم إسرائيل ونبذل جهدًا من أجل وضع غزة الإنساني

قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: إن الحكومة سلكت نهجا صحيحا بالضغط على إسرائيل بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: الجهد المبذول بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة ليس كافيا.

وتابع: ندعم إسرائيل بقوة لكن ذلك لا يمنعنا من بذل جهود من أجل الوضع الإنساني بغزة.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أنه يدعم مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي.

بلجيكا تدعم مقترح المفوضية الأوروبية لتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج البحث العلمي

كما أوضح وزير الخارجية البلجيكي: إذا نجحت الرئاسة الدنماركية بتأمين الأغلبية فستفرض أول عقوبة أوروبية ملموسة ضد إسرائيل.

وتابع: عمليات الإنزال الجوي في غزة ليست كافية، ويجب ضمان وصول المساعدات بشكل كامل ودون عوائق.

وفي سياق آخر، قالت كندا، أمس الإثنين، إنها نفذت إنزالا جويا لمساعدات إنسانية على قطاع غزة، الذي يتعرض لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر منذ نحو 22 شهرا، متهمة إسرائيل مجددا بانتهاك القانون الدولي.

كندا تسقط مساعدات جوية لغزة

وقالت الحكومة الكندية في بيان: "سيَّرت (القوات المسلحة الكندية) طائرة من طراز سي. سي- 130 جيه هركليز لإسقاط مساعدات إنسانية بالغة الأهمية جوا دعما لوزارة الشؤون العالمية على قطاع غزة. وبلغ وزن المساعدات التي أسقطت جوا 21600 رطل"، أي ما يعادل نحو 9.7 طن.

وذكرت هيئة البث الكندية أن هذه أول عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية تنفذها القوات الكندية على القطاع باستخدام طائراتها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن 6 دول، من بينها كندا، أسقطت 120 طردا يحتوي على مساعدات غذائية لسكان غزة من الجو، والدول الخمس الأخرى هي: الأردن والإمارات ومصر وألمانيا وبلجيكا.

وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، مما زاد الضغط على إسرائيل مع انتشار المجاعة في غزة.

وأكدت أوتاوا، أمس الإثنين، أن القيود الإسرائيلية تفرض تحديات على المنظمات الإنسانية.

وقالت الحكومة الكندية: "هذه العرقلة للمساعدات تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف فورا".

ولم يكن لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا تعليق فوري. وتنفي إسرائيل اتهامات انتهاك القانون الدولي وتلقي بالمسؤولية على حركة حماس في معاناة سكان غزة.

وكانت إسرائيل قد قطعت الإمدادات الغذائية عن القطاع في مارس ثم أوقفت هذا الحصار في مايو، ولكن مع فرض قيود قالت إنها ضرورية لمنع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة.

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