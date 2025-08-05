جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول بخصم 30% لكليات فرع القنطرة و40% لفرع العريش

أعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وما يعادلها من مدارس النيل والمتفوقين “ستيم”، بالإضافة إلى الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة.

منح دراسية للمتفوقين بجامعة سيناء

وأكدت جامعة سيناء علي تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، بالإضافة الي المنح والخصومات التي تقدمها لعدد من الفئات المستحقة سواء أبناء شهداء الجيش والشرطة وأبناء أعضاء هيئة التدريس وأهالي سيناء والمتفوقين رياضيًا، إلي جانب عدد من الخصومات الأخري وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

كما أعلنت جامعة سيناء عن خصومات لطلاب الثانوية العامة تصل لـ 30 % بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بكليات فرع القنطرة والتى تضم كليات: الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيوية (بايوتكنولوجي) والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب والإعلام باللغة العربية والإعلام باللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال.

كما أعلنت الجامعة عن خصومات تصل لـ 40 % للالتحاق بكليات الجامعة فرع العريش وهى كليات: الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة

وكشفت مصادر خاصة لـ فيتو، موعد إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.

وأكدت المصادر أنه من المنتظر أن يجتمع مجلسي الجامعات الخاصة والاهلية في اجتماع مشترك بنهاية الأسبوع الجاري، بحرم إحدى الجامعات الخاصة، لإعلان الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة والاهلية 2025

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