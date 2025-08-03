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جامعة سيناء تشارك في «اديوجيت 2025»، تعرف علي منح فرعي القنطرة والعريش

جامعة سيناء
جامعة سيناء
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تشارك جامعة سيناء، اليوم الأحد فى فعاليات النسخة الـ17 من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب «اديوجيت 2025» في الفترة من 3 لـ5 أغسطس بأحد فنادق القاهرة ويوم 6 أغسطس بالإسكندرية.

وأكدت الدكتورة جيهان فكرى رئيس جامعة سيناء، حرص الجامعة على المشاركة فى المعرض الدولى، لما يمثله من منصة متميزة تجمع مؤسسات التعليم العالى، ويعكس حرض الجامعة على اهمية التواصل والانفتاح على التجارب الجامعية سواء فى مصر أو خارجها، مؤكدة أن جناح الجامعة بالمعرض يضم تاريخ نشأة الجامعة والبرامج المتميزة التى تقدمها كليات جامعة سيناء والتى تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

خصومات على المصروفات الدراسية بجامعة سيناء

وتوفر جامعة سيناء خصومات لطلاب الثانوية العامة تصل لـ30 % بالنسبة للراغبين فى الالتحاق بكليات فرع القنطرة والتى تضم كليات الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية العلاج الطبيعي، وكلية الإعلام، وكلية البايوتكنولوجي، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة.

كما أعلنت الجامعة عن خصومات تصل لـ 40 % للالتحاق بكليات الجامعة فرع العريش وهى: كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب، وكلية تكنولوجيا المعلومات.

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جامعة سيناء الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي اديوجيت 2025 كلية العلاج الطبيعي كلية طب الأسنان وكلية البايوتكنولوجي

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