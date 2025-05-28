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ثقافة وفنون

بالأسعار، افتتاح الموسم الثالث من مسرحية «فارس يكشف المستور» بمدينة سنبل

محمد صبحى.فيتو
محمد صبحى.فيتو

أعلن النجم الكبير محمد صبحى عن إنطلاق ليالي عرض الموسم الثالث من مسرحيته خلال شهر يونيو المقبل.

وسيكون عرض ليالي الموسم الثالث من مسرحية  “ فارس يكشف المستور”  أيام ١٢ و١٣ يونيو المقبل وذلك من قلب مدينة سنبل.

وتأتي فئات قائمة الأسعار فى 6 فئات وهى: 1260 كفئة أولى، 1050 الثانية، تليها الثالثة وهى 739، الرابعة 530، الخامسة 321، فيما تأتي السادسة والأخيرة بسعر217 جنيها.

مسرحية فارس يكشف المستور 

“فارس يكشف المستور” مسرحية كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.

أبطال مسرحية فارس يكشف المستور 

العرض بطولة: محمد صبحى، وفاء صادق، عبد الرحيم حسن، كمال عطية، رحاب حسين، انجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، منة طارق، داليا نبيل، مايكل ويليام، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبدالناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد ديكور محمد الغرباوي، الأشعار كتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

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