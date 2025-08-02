استعدادات مكثفة من شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتأمين العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

كثّفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعداداتها بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرصًا على توفير بيئة آمنة ومنظمة خلال سير العملية الانتخابي.

وتأتي هذه الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لضمان جاهزية البنية التحتية ومتابعة الأوضاع الميدانية أولًا بأول خلال فترة الانتخابات.

وقد شملت خطة الاستعداد الإجراءات التالية:

تنفيذ حملات تطهير شاملة للمطابق ونقاط التصريف المحيطة بالساحات ومقار اللجان الانتخابية بنطاق مسؤولية الشركة، كما رفع درجة الجاهزية وتخفيض مناسيب البيارات بمحطات المعالجة خلال أوقات الذروة.

تشكيل نوبتجيات بجميع المناطق والقطاعات مع تواجد مسؤولي التشغيل والصيانة على مدار الثلاث ورديات يوميًا خلال فترة الانتخابات. وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالشركة للعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظة والأحياء والجهات المختصة لتلقي أي بلاغات طارئة.



استمرار تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الخط الساخن 175 أو رقم الواتساب 01201175175 على مدار 24 ساعة.

تخصيص 4 سيارات طوارئ لكل حي على مستوى المحافظة لضمان سرعة الاستجابة.

توفير 10 سيارات شفط و3 بدالات جاهزة للتعامل مع أي طارئ، من خلال إدارات الطوارئ والمعدات المركزية.، تواجد دائم لمندوب من رئيس مجلس الإدارة بدرجة رئيس قطاع بغرفة العمليات خلال فترة الانتخابات.

الربط اللاسلكي المباشر بين غرفة عمليات الشركة وغرف عمليات المحافظة والنجدة والمرور لضمان سرعة التنسيق.

استمرار المرور الميداني بمحيط اللجان والساحات الانتخابية لمتابعة الأوضاع ميدانيًا واتخاذ اللازم بشكل فوري.

التأكيد على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالمواقع الميدانية حفاظًا على سلامتهم.

وتؤكد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جاهزيتها الكاملة لتأمين سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة، ودعم جهود الدولة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

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