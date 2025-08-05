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محافظات

محافظ الدقهلية: الموظف العام شريك حقيقي في بناء الوطن وتعزيز استقراره (صور)

انتخبات مجلس الشيوخ
انتخبات مجلس الشيوخ

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن "الموظف العام ليس فقط موظف خدمة، بل شريك حقيقي في بناء الوطن وتعزيز استقراره من خلال ممارسة حقه الدستوري في المشاركة السياسية".

وشهدت لجان الانتخابات خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ مشاركة فعالة من العاملين بالجهات التنفيذية وشركات المرافق العامة، وذلك استجابةً للدعوة التي أطلقها اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية، للتأكيد على أهمية دور الموظف العام في دعم مسيرة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت عدد من الجهات التنفيذية معدلات مشاركة ملحوظة من العاملين، كان أبرزها:
(حي شرق المنصورة ـ الجمالية ـ منية النصر ـ المنطقة الصناعية بمدينة جمصة ـ شركة الغاز - مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية - الكردي - شربين - الطب البيطري).

 وقد حرص العاملون بهذه الجهات على الإدلاء بأصواتهم في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس وعيًا وطنيًا وحرصًا على ممارسة الحقوق الدستورية التي كفلتها الدولة لكل مواطن.

 

 

 

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