الدستورية العليا: تعديل بعض أحكام إنشاء مركز البحوث والدراسات للدول الإفريقية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 171 (تابع)، الصادر في 5 أغسطس 2025، قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الأفريقية.

وجاء في المادة الأولى لقرار المحكمة الدستورية العليا "يُستبدل بنص المادتين (7) و(8) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 2025، بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، النصين الآتيين:

مادة ٧ - يُنشأ بالمركز أمانة عامة، يتولاها أمين عام، تختاره الجمعية من بين أعضائها، ولها اختيار أمينًا مساعدًا من بين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة، يتولى القيام بالأعمال التي يسندها إليه الأمين العام.

ويباشر الأمين العام أعماله مستعينًا بعدد من الموظفين بالمحكمة؛ ويكون الأمين العام مسؤولًا عن أعمال المركز التنفيذية كافـة، أمـام المجلـس، ويحضر اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته.

مادة ١٠- تتولى الجمعية إدارة الشئون المالية للمركز، ولها قبول التبرعات والهبات والوصايا، على أن تقيد بالحسابات الدائنة بالمحكمة.





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