الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر يتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام ضد بلوجر يدعي “سيد. م” يتهمه بنشر محتوى غير أخلاقي ويخدش الحياء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء في البلاغ أن المتهم يروج لمحتوى من شأنه الإضرار بالقيم الأخلاقية، ويؤثر سلبًا على فكر وسلوك فئة الشباب، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الممارسات التي وصفها بأنها "انحدار إعلامي وأخلاقي لا يمكن السكوت عليه.

تجديد حبس  سوزي الأردنية

على جانب آخر قررت محكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بنشر محتوى غير أخلاقي والظهور في فيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء العام.

وكشفت وزارة  الداخلية في بيانها تفاصيل ضبط سوزي، حيث جاء أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محتوي غير اخلاقي منصات مواقع التواصل الاجتماعي النائب العام وزارة الداخلية البلوجر سوزي الأردنية

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