عمليات النيابة الإدارية تواصل عملها لمباشرة سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتقديم الدعم لأعضائها

وَجَّه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، غرفة عمليات الهيئة باستمرار متابعة كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم بما يكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.

وكان رئيس الهيئة أدلى بصوته في لجنته الانتخابية صباح أمس الإثنين، كما حرص على تَفَقُد عدد من اللجان الانتخابية، حيث أشاد بدور أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يطمئن على سير العملية الانتخابية

كما أجرى عصر أمس الإثنين -اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة عضو النيابة الإدارية ورئيسة إحدى اللجان الفرعية بسرس الليان بمحافظة المنوفية، والتي تعرضت لحادث سقوط مروحة السقف داخل مقر اللجنة، وذلك فور علمه بالواقعة، حيث اطمأن على حالتها الصحية وخضوعها لكافة الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها، وعبر عن بالغ تقديره لإصرارها على استكمال أعمال الإشراف القضائي على اللجنة الفرعية المكلفة بها، بحسب ما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.

وأشار إلى أن هذا التصرف يعكس مسلك أعضاء النيابة الإدارية وإحساسهم العميق بحجم المسئولية والأمانة الملقاة على عاتقهم حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه في مناخ ديمقراطي تتوافر فيه كافة معايير الحيدة والنزاهة.

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