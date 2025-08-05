الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

رئيس لجنة الروضة بالفيوم يساعد قعيدة على الإدلاء بصوتها في انتخابات الشيوخ

رئيس اللجنة يساعد
رئيس اللجنة يساعد عجوزا للإدلاء بصوتها، فيتو

نزل رئيس لجنة مدرسة الروضة الابتدائية التابعة لمركز طامية بالفيوم إلى ساحة اللجنة ليساعد سيدة عجوز قعيدة لم تتمكن من الوصول إلى مقر اللجنة لإبداء صوتها بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت السيدة العجوز إنها ملتزمة بالتصويت في كل الاستحقاقات الدستورية منذ ثورة يناير 2011 لإيمانها أن التغيير يأتي من صناديق الانتخابات، وأصوات البسطاء، والامتناع عن التصويت يعطي فرصة لكل من تسول له نفسه بالتلاعب في أصوات الناخبين الغائبين.

المرشحون الفردي

وذكر المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس لجنة تسيير ومتابعة العملية الانتخابية أنه تقدم للترشيح 7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام الفردى الى جانب 3 مرشحين للقائمة.

ويتنافس على 4 مقاعد كل من المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود وشهرته عمرو أبو السعود "رمز القلم" -  حزب مستقبل وطن، وحاتم علوى السيد إدريس عبد العال المليجى وشهرته حاتم المليجى رمز" الكتاب" - حزب مستقبل وطن، عصام محمد حسن عبد الغنى وشهرته عصام الرتمى رمز" السيارة " حزب الجبهة الوطنية، وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر وشهرته وليد هويدى رمز" الصاروخ" حزب الشعب الجمهورى، صلاح محمد ابراهيم عبد الله وشهرته صلاح السكرى رمز " الأسد" – مستقل، دعاء عادل محمد أحمد وشهرتها الدكتورة دعاء رمز " الساعة " مستقل، حمادة محمد سليمان  وشهرته الدكتور "حمادة سليمان "رمز الفانوس" – حزب النور.

 

خريطة الأصوات الانتخابية بالفيوم

وكانت  محافظة الفيوم قد أعلنت عن تجهيز 287 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 297 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لاستقبال 2 مليون 202 ألف و611 ناخبا، موزعة، قسم الفيوم "أول"، ويضم 14 مقرا انتخابيا و14 لجنة فرعية، ويبلغ عدد أصواتها 176 ألفا و37 ناخبا، قسم ثان الفيوم ويضم 8 مقرات انتخابية و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 126 ألفا و850 صوتا انتخابيا، مركز شرطة إطسا، ويضم 73 مقرا انتخابيا و78 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 434 ألفا و150 صوتا، قسم شرطة مركز الفيوم ويضم 40 مقرا انتخابيا و45 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 340 ألفا و150 صوتا، مركز شرطة الشواشنة ويضم 18 مقرا انتخابيا و18 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 138 الفا و940 صوتا، مركز شرطة أبشواى ويضم 36 مقرا انتخابيا و36 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 252 ألفا و315 صوتا، مركز شرطة طامية ويضم 29 مقرا انتخابيا و32 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 281 ألفا و992 صوتا، مركز شرطة سنورس ويضم 25 مقرا انتخابيا و26 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 206 ألفا و829 صوتا، مركز شرطة سنهور القبلية  ويضم 18 مقرا و20 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 169 ألفا و121 صوتا.

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ومركز شرطة يوسف الصديق ويضم 17 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 75 ألفا و65 صوتا انتخابيا.

 

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