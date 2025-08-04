الائتلاف المصري: تأخر في فتح بعض اللجان والتزام تام بالإجراءات التنظيمية

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال فرق مدربة تغطي عددًا من المحافظات، بهدف رصد سير العملية الانتخابية وتوثيق مدى التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.

ورصد المتابعون الميدانيون للائتلاف ما يلي:

أولًا: محافظة القاهرة

تأخير فتح لجنة رقم 83 – مدرسة حدائق الزيتون الغربية الابتدائية (للسيدات): حتى الساعة 9:27 صباحًا.

ثانيًا: محافظة الإسكندرية

مدرسة جميلة بوحريد – حي شرق: فتحت اللجنة في تمام الساعة 9:00 صباحًا، مع تسجيل إقبال بسيط من الناخبين.



ثالثًا: محافظة الغربية

لجنة رقم 83 – مدرسة سبرباي الإعدادية المشتركة، طنطا: انتظام العمل في اللجنة.



رابعًا: محافظة بني سويف

في الساعة 9:45 صباحًا، رصد المتابعون انتظام فتح عدد كبير من اللجان في مراكز (الوسطى – الفشن – ببا – إهناسيا – بندر بني سويف).

وعن اللجان التي تابعها الائتلاف باقي محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، أشار إلى الالتزام بفتح الباب للتصويت أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعةً

كما رصد متابعو الائتلاف، التزام الموظفين داخل اللجان بأداء أعمالهم، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية لتسجيل بيانات الناخبين وفق الإجراءات القانونية.

وسجل الائتلاف من خلال متابعيه في المحافظات التزام معظم اللجان بالموعد المحدد لفتح باب التصويت، مع التزام لافت بالإجراءات التنظيمية.

ويواصل الائتلاف إصدار تقاريره الدورية على مدار اليوم، لرصد أي تطورات أو مخالفات محتملة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم نزاهة العملية الانتخابية.

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