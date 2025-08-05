الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن خليفة أمير توفيق في الأهلي

نيرة علي
نيرة علي

الدوري المصري، أعلن النادي الأهلي تعيين نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي خلفا لأمير توفيق. 

ونستعرض في السطور التالية بعض المعلومات عن المدير التنفيذي الجديد لشركة الكرة بالأهلي: 

تُعد نيرة علي من الكفاءات المتميزة في مجالي التسويق وتطوير الأعمال، حيث تخرجت في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، واستكملت دراستها المتخصصة في إدارة الأعمال من EU Business School في برشلونة. 

واجتازت عددًا من البرامج المهنية التنفيذية من معهد المديرين في لندن،  والتي ركزت على الحوكمة المؤسسية، والإدارة المالية، والاستراتيجية، والقيادة.

بدأت نيرة مشوارها المهني في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث تولت مسؤوليات تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة لمدة سبع سنوات، وأسهمت في تنسيق التعاون بين مؤسسات محلية ودولية في أكثر من 27 قطاعًا، من بينها الصناعة والعقارات والسلع الاستهلاكية.

وأنضمت نيرة إلى شركة الأهلي لكرة القدم في عام 2023، لتقود قطاع التسويق والرعايات. وخلال فترة وجيزة، تمكنت من تحقيق نقلة نوعية على مستوى العوائد التجارية، وقادت إبرام واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الشركة، كما كان لها دور رئيسي في إعداد الخطة الاستراتيجية التي تستند إليها الشركة في توسعها ونموها الحالي.

 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وعلى صعيد آخر،  يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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