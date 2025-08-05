حقيقة مفاوضات الهلال السوداني وبيتسو موسيماني

الدوري المصري ، كشف مصدر مقرب من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الأسبق، عن حقيقة اقترابه من قيادة نادي الهلال السوداني، مؤكدا عدم دقة هذه الأخبار وأن موسيماني بعيد تماما عن قيادة النادي السوداني خلال الموسم القادم.

وعلي صعيد المارد الأحمر، يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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