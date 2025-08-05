الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أليو ديانج وبن رمضان يقودان خط وسط الأهلي أمام مودرن سبورت

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي: إن الثنائي أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان سيقودان خط وسط الفريق في مباراة مودرن سبورت الجمعة القادم في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري بعد الاستقرار على الدفع بالثنائي بشكل أساسي في ضربة البداية بالمسابقة المحلية. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين مؤخرا، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي مودرن سبورت محمد علي بن رمضان اليو ديانج فاركو موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة

الأهلي يمنح قاسم باشا مهلة 48 ساعة لحسم صفقة كوكا

الأكثر قراءة

هنسيب الشقق ونروح فين، رسائل مؤثرة من فنانين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثيرة لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانين المصريين

السيارة غرقت بالترعة، مصرع عضو لجنة انتخابية بالشيوخ وزوجها أثناء التوجه لمقر التصويت بالأقصر (صور)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة خلال ساعات

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

علياء قمرون أمام النيابة: دخلت التيك توك علشان أجهز نفسي بفلوسه واترحم من بيع المناديل

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

ما حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads