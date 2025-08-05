انتخابات مجلس الشيوخ 2025، إجراءات أمنية مشددة بمحيط مقار اللجان

اتخذت الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، إجراءات أمنية مشددة لتأمين المقار الانتخابية، وذلك بالتزامن اليوم الثاني لانطلاق العملية الانتخابية، في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين المقار الانتخابية

وشملت الخطة الأمنية انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة بمحيط اللجان، وتكثيف الدوريات الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الأمنية أمام مراكز الاقتراع ومحيطها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل غرف العمليات المركزية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ.

انتخابات مجلس الشيوخ

وأكدت وزارة الداخلية أن الخطة الأمنية تستهدف حماية المواطنين، وتأمين اللجان، وضمان سير الانتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة والانضباط، مع مراعاة الإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وصول الناخبين إلى اللجان، وتقديم الدعم اللازم لكبار السن وذوي الهمم.

يُذكر أن الجهات المعنية قامت بمراجعة خطط التأمين، وتحديث خرائط انتشار القوات، مع توجيه تعليمات مشددة بالتعامل الحازم مع أي محاولات للإخلال بالنظام العام.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ثاني وآخر أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، والتي بدأت أمس الإثنين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.



ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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