الإثنين 04 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منال عوض تستعرض الموازنة العامة للوزارة وجهود صندوق حماية البيئة

اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، فيتو
ads

 عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى مدير صندوق حماية البيئة، وذلك لاستعراض أوجه موازنة وزارة البيئة، والتعرف على جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة، ودوره كأداة للحكومة المصرية لتوفير التمويل للمشروعات البيئية، والذي تم إنشاؤه بموجب المادتي١٤ و١٥ من قانون البيئة، وهو جهة تابعة لجهاز شئون البيئة.

 

جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة

 واستعرضت د. منال عوض بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، كما تم استعراض الإيرادات والمصروفات بموازنة الوزارة، كما استمعت إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة، ومنها متحصلات زيارات المحميات وحق ممارسة الأنشطة التي تمارس داخل  المحميات، إلى جانب الغرامات والتعويضات الخاصة بالأضرار البيئية، وتم استعراض سبل تشجيع مصانع الأسمنت على التوجه للوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المستخدم، حيث تخطت النسبة في بعض المصانع ٢٠٪؜.

وتحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت وتنميتها بما يتوافق مع المعايير البيئية والاستدامة، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة وايضًا المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، بجانب المضي قدما نحو الصناعة الخضراء.

 

بنود مصروفات صندوق حماية البيئة

 كما تعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنة الصندوق للعام المالى الحالى ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات والجامعات، ومنها دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ودعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).

واطّلعت الدكتورة منال عوض على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية الممولة من جهاز شئون البيئة لإنشاء آلية تمويلية ميسرة فى صورة قرض دوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي بالمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة ودعم الاستثمارات البيئي، ومواجهة احتياج الصناعة إلى التطوير المستمر ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمي والتوافق مع اشتراطات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة من خلال الاتفاقية (٤٨٠) مشروعا صناعيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة صندوق حماية البيئة موازنة وزارة البيئة وزارة البيئة

مواد متعلقة

وزارة البيئة تعيد إطلاق سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل

منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة

أول تعليق من وزيرة التنمية المحلية بعد تكليفها بمهام وزيرة البيئة

الجريدة الرسمية تنشر قرار مدبولي بقبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بمهامها

الأكثر قراءة

بهتافات تحيا مصر، الناخبون يتبادلون التحية مع السيسي عقب تصويته في انتخابات مجلس الشيوخ

السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

إطلاق الزغاريد أثناء مشاركة السيسي في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة (فيديو وصور)

البوري يتراجع 15 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

الفاصوليا بـ 60 جنيها، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

أخبار مصر: 20% انخفاضًا في أسعار اللحوم، ماراثون انتخابات الشيوخ 2025 ينطلق اليوم، القبض على الشبح، طائرة تنتهك المجال الجوي لإقامة ترامب

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تشمل 18 صنفًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ارتفاع التفاح وانخفاض العنب، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

مع بدء التصويت في انتخابات الشيوخ بالداخل، تعرف على ضوابط وإجراءات الاقتراع

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads