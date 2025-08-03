الأحد 03 أغسطس 2025
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تنفيذًا للاتفاق مع رئيس الوزراء.. اتحاد الغرف يجتمع مع كبار المنتجين والسلاسل الغذائية غدًا.. «عز»: انطلاق أوكازيون خفض الأسعار على جزأين.. «المنوفي»: نطالب بإلزام المنتجين بقوائم أسعار موحدة

السلع الغذائية، فيتو
السلع الغذائية، فيتو

تنفيذًا لما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء مع قيادات  الغرف التجارية والصناعية؛ يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل؛ غدًا الإثنين اجتماعًا موسعًا لهيئات مكاتب الشعب واللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية؛ بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن المنتظر أن يعلن «الوكيل» عن تفاصيل  المبادرة الجديدة لخفض الأسعار، بالتزامن مع انطلاق  الأوكازيون الصيفي غدًا الإثنين 4 أغسطس 2025.

مبادرة خفض الأسعار التي ستبدأ يوم الإثنين على جزأين

وقال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: إن مبادرة خفض الأسعار التي ستبدأ يوم الإثنين على جزأين، وأنها ستغطي جميع أنحاء مصر، ولن تكون قاصرة على القاهرة.

خفض أسعار السلع
خفض أسعار السلع، فيتو

أوكازيون يشمل مجموعة كبيرة من السلع الأساسية 

وأوضح خلال تصريحات إعلامية؛ أن المبادرة ستبدأ بإطلاق أوكازيون يشمل مجموعة كبيرة من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وهذا هو الجزء الأول من المبادرة.

خفض أسعار السلع
خفض أسعار السلع، فيتو

عقد اجتماعات مع المنتجين والسلاسل التجارية

وأضاف «عز» أنه سيتم عقد اجتماعات مع المنتجين والسلاسل التجارية لتقديم خصومات من هوامش الأرباح، بهدف أن يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في الأسعار، وهذا هو الجزء الثاني من المبادرة.

<strong>الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية</strong>
الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

التخفيضات ستكون ملموسة للمواطنين

وأكد أمين عام اتحاد الغرف أن نسب الخصم لن تكون موحدة، بل ستختلف حسب هامش الربح لكل سلعة، إلا أن التخفيضات ستكون ملموسة للمواطنين، مؤكدًا حرص والتزام التجار بالاتفاقات التي جرت سواء في المبادرات السابقة أو الحالية، خاصة أن القطاع الخاص المصري «قطاع وطني»، ويدركون أهمية التكاتف في هذه المرحلة؛ فضلًا عن وجود آليات لمراقبة الأسعار في السوق، خلال فترة ما قبل وحتى خلال الأوكازيون، بهدف ضمان تطبيق الخصومات بشكل فعلي.

خفض أسعار السلع
خفض أسعار السلع، فيتو

تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن تأثير انخفاض أو ارتفاع سعر صرف الدولار يختلف حسب طبيعة السلعة، إذ أن بعض السلع المحلية لا تتأثر بشكل كبير، فيما تتأثر السلع المستوردة بشكل مباشر.

خفض أسعار السلع
خفض أسعار السلع، فيتو

 السلاسل التجارية لا تمثل سوى نسبة محدودة من قطاع توزيع السلع الغذائية

ومن جانبه؛ قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية: إن عقد اجتماع بين عدد من المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى، للتنسيق بشأن التخفيضات الصيفية المنتظر انطلاقها غدًا، يظل تحرك رغم أهميته غير كافٍ إذا اقتصر فقط على السلاسل التجارية، فالسلاسل التجارية لا تمثل سوى نسبة محدودة من قطاع توزيع السلع الغذائية في مصر.

<strong>حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية</strong>
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

 النجوع والقرى والمناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتخفيض الأسعار

وشدد «المنوفي» على أن النجوع والقرى والمناطق الريفية لا توجد بها هذه السلاسل، رغم أنها الأكثر احتياجًا لتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أنه يستلزم لنجاح المبادرة إشراك جميع مكونات السوق، وعلى رأسها التجار والموزعين في المحافظات، إضافة إلى أصحاب محال البقالة لأنهم القناة الأوسع انتشارًا بين المواطنين، والقادرين على إيصال السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.

خفض أسعار السلع
خفض أسعار السلع، فيتو

المطالبة باعتماد قوائم أسعار مخفّضة وموحّدة قبل بدء التخفيضات رسميًا

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أنه في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى فئات متعددة؛ فإن أي محاولة لحصر التخفيضات في السلاسل الكبرى فقط، تُعد إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، وحرمانًا لشريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من المبادرة، مطالبًا الحكومة والغرف التجارية بضرورة إلزام المنتجين والمستوردين وكبار التجار بوضع واعتماد قوائم أسعار مخفّضة وموحّدة قبل بدء التخفيضات رسميًا، وأن تُطبق هذه القوائم في جميع نقاط البيع، سواء داخل السلاسل أو خارجها، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التخفيضات.

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