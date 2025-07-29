الغرف التجارية: 3 إجراءات لخفض أسعار السلع بعد استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن سعر الدولار مستمر في التراجع مؤخرًا، وأن هذا التراجع يعد مؤشرًا رئيسيًا على تحسّن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات متوازية من الحكومة والقطاع التجاري لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



رئيس الوزراء يطلب خفض الأسعار استجابة لتحسن المؤشرات

وأوضح عز أن اجتماعًا حكوميًا ترأسه رئيس الوزراء تطرق إلى تحسن الظروف الاقتصادية، رغم أن المواطن العادي لا يشعر بها بشكل مباشر حتى الآن، مضيفًا: "لذلك كان هناك توجّه واضح من الدولة بضرورة خفض أسعار السلع، خصوصًا التي تمس حياة المواطنين اليومية".

أوكازيون مبكر ومبادرات لخفض الأسعار

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى 3 إجراءات فورية تم اتخاذها لتخفيف الأعباء:

1. تبكير موعد الأوكازيون ليشمل كافة السلع الأساسية، وفي مقدمتها مستلزمات المدارس، والغذاء، والملابس.



2. بدء تخفيض فعلي في أسعار عدد كبير من السلع الأساسية داخل الأسواق.



3. إطلاق مبادرة بالتعاون بين المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى لتقديم تخفيضات مباشرة على أسعار السلع الأساسية.

مفاوضات على نسب الخصومات

وكشف عز عن وجود مفاوضات حالية مع كبار المنتجين والموزعين التجاريين للتوصل إلى نسب خصم مناسبة على السلع الأساسية، تضمن تخفيض السعر للمستهلك النهائي دون الإضرار بسلسلة الإمداد أو جودة المنتج.

وأكد أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتحقيق استقرار السوق وتحقيق نوع من التوازن السعري يتماشى مع التحسن الملحوظ في المؤشرات النقدية وسعر صرف الدولار.

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