حمزة نمرة ومحمد فضل شاكر، كل ما تريد معرفته عن حفلات الساحل الشمالي الخميس المقبل

حفلات الساحل الشمالي ، يشهد يوم الخميس المقبل الموافق 7 أغسطس، إقامة عدد من الحفلات لباقة من أبرز النجوم ما بين الساحل الشمالي وأماكن أخرى.

حفلات الساحل الشمالي

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو، تفاصيل حفلات يوم الخميس المقبل.

يحيي الفنان حمزة نمرة حفلا غنائيا كبيرا في مدينة العلمين الجديدة مع الموسيقى هشام خرما، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري.

وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة وهشام خرما وبدأت من 800 جنيه وحتى 10000 جنيه.

كما يحيي الفنان الشاب محمد فضل شاكر حفلا غنائيا في الساحل الشمالي يوم 7 أغسطس الجاري ويأتي ذلك الحفل بعد تألقه مع والده فضل شاكر في ديو.

ويحيي أيضا الفنان عاصي الحلاني حفل غنائي بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس.

وأطلق المطرب اللبناني عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “الحق علينا”، حيث طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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