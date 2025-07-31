حمزة نمرة يعود لتريند اليوتيوب بـ شيل الشيلة

نجح الفنان حمزة نمرة، في تصدر التريند بأغنيته الجديدة "شيل الشيلة"، التي جاءت أول تعاون يجمعه مع الملحن محمدي.

أغنية شيل الشيلة من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدى وتوزيع أندرو مينا.

ألبوم حمزة نمرة

ويضم الألبوم الجديد للفنان حمزة نمرة أكثر من أغنية، قرر حمزة طرحها على أربع مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان فى الدفعة الأخيرة.

وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري. بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعى وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام، إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدى وتوزيع أندرو مينا.

وتأتي نجاح أغنية شيل الشيلة، بعد تعاون الملحن محمدي مع كبار النجوم منهم عمرو دياب حيث تعاون معه في أغنية أول يوم في البعد.

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