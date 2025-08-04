الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

البث الإسرائيلية: نتنياهو قرر احتلال غزة بالكامل وتنفيذ عملية عسكرية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر احتلال غزة بالكامل وتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالقطاع.

وأبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء في الحكومة أن قراره هو توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

 

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الصور القادمة من غزة مفجعة ولا تطاق 

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  فولكر تورك، اليوم الاثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

 

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق

وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة لا تفي بالاحتياجات وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

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نتنياهو غزة إسرائيل

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