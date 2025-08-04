الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو يبلغ الحكومة بتوسيع العملية العسكرية في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، أبلغ وزراء في الحكومة أن قراره هو توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

 

المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الصور القادمة من غزة مفجعة ولا تطاق 

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  فولكر تورك، اليوم الاثنين: إن الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق.

الصور القادمة من غزة لأشخاص يتضورون جوعا مفجعة ولا تطاق


وأضاف فولكر تورك : وصولنا لهذه المرحلة في غزة إهانة لإنسانيتنا وأولويتنا هي إنقاذ الأرواح، وإسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وتابع: المساعدات القليلة التي يسمح بدخولها إلى قطاع غرة لا تفي بالاحتياجات وعلى إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فورا ودون عوائق.

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نيتياهو غزة العملية العسكرية قطاع غزة الحكومة رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو

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