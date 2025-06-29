وزير الخارجية: مصر لن تسمح بالمساس بالأراضي السودانية لأنه مرتبط بالأمن القومي

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن مصر مع الشعب السورى ومع اختياراته.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون اليوم، لا تستقيم الأمور وانه يوجد مقاتلين أجانب فى الجيش الوطني السوري.

وبشان السودان قال المشهد في السودان عبثى ومصر قلقة من الأحداث السودانية.

وشدد على ان مصر لن تسمح بالمساس بالأراضي السودانية لأنه مرتبط بالأمن القومي المصرى.

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