بعد وفاته اليوم، أشهر أعمال الفنان الراحل أحمد رشوان

رحل عن عالمنا اليوم الفنان أحمد رشوان، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا، وأعلنت وفاته نقابة المهن التمثيلية من خلال بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفاة الفنان أحمد رشوان

وجاء في البيان: " تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان أحمد رشوان الذي وافته المنية عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور.

وأضاف البيان: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي، داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنان أحمد رشوان

وولد الفنان أحمد رشوان محافظة القاهرة عام 1949 وألتحق بكلية التجارة الخارجية، وبسبب عشقه الكبير للفن منذ صغره انضم للمعهد العالي للتمثيل وقام بالعديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

وتعد أشهر أعمال الفنان الراحل أحمد رشوان فيلم هنا القاهرة ومسلسل "المرأة الأخرى" عام 1988، ومسلسل "عباسية واحد" عام 1997، ومسلسل "البحث عن فرصة" عام 1990، إلى جانب العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان الراحل كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين بمدينة 6 أكتوبر، حيث حظي برعاية كاملة حتى وفاته.

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