الإثنين 04 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

الدكتور أشرف زكي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

اشرف زكي
اشرف زكي

أدلى الدكتورأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات في منطقة الشيخ زايد.

 

وأكد الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة والجمعية العمومية، تحرص دائمًا علي المشاركة في العملية الانتخابية كما يدعو جميع فناني مصر للمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلي أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هي واجب وطني علي الجميع، حيث إن مجلس الشيوخ له دور هام وبارز في الحياة التشريعية والمجتمعية.

 

يذكر أن اللجان تفتح أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت، فيما يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب منهم 200 بالاقتراع العام السري المباشر 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

 

ويتنافس 424 مرشحًا على المقاعد الفردية، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"

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أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية انتخابات مجلس الشيوخ

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