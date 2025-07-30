حدادًا على لطفي لبيب، المهن التمثيلية تؤجل الاحتفال بعيد تأسيس دار إقامة كبار الفنانين

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تأجيل الاحتفال بالعيد الثاني لتأسيس دار إقامة كبار الفنانين وذلك حدادا على وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء بعد مشوار فني حافل وسط حالة واسعة من الحزن بين جمهوره المصري والعربي.

وكان من المقرر إقامة الاحتفال بمقر الدار مساء اليوم الأربعاء بمدينة السادس من أكتوبر لكنه تأجل لموعد لاحق يعلن عنه في حينه.

وفاة لطفي لبيب

ورحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض.

الفنان لطفي لبيب

ولد لطفي لبيب في السابع عشر من أغسطس عام 1947 في بني سويف، والده حسني لبيب، بعد إنهائه للمرحلة الثانوية التحق بكلية الزراعة في جامعة أسيوط وقضى فيها عامين دون أن يحقق أي نجاح فانتقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وبعد تخرجه فيه درس اختصاص فلسفة في كلية الآداب خلال خدمته الإلزامية في الجيش.

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا 10 سنوات، فرغم تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربع سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.، ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكًا أساسيًا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيًا «فاتحة خير».

وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفى لبيب» كتابًا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975 حيث كان مجندًا في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.

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