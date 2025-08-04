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حوادث

حملة أمنية في دمياط تضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة

حملة أمنية في دمياط،
حملة أمنية في دمياط، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– أكثر من 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو – 8 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري "بندقية خرطوش - 3 أفرد خرطوش بدون ترخيص" بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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