السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

سجل وصنع 37 هدفا الموسم الماضي، مارسيليا يعلن التعاقد مع مهاجم برازيلي

مارسيليا
مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي التعاقد مع البرازيلي بايشاو، مهاجم فينورد الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت أن اللاعب البالغ 25 عاما وقع عقدا لخمس سنوات بصفقة بلغت 35 مليون يورو (40 مليون دولار) تشمل المكافآت، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي المتوسطي.

 

أرقام البرازيلي  


ووصل بايشاو إلى فينورد في صيف 2022، وشارك في إحراز فريقه لقب الدوري في 2023، قبل أن يسجل 18 هدفا و19 تمريرة حاسمة في موسم 2025 عندما اختير أفضل لاعب.


وفي موسم 2024، سجل هدف الفوز في نهائي الكأس أمام نيميخن.

على الصعيد الدولي، خاض اللاعب مباراته الدولية الأولى مع "سيليساو" في أغسطس 2023 مع المنتخب الأولمبي.

 

وكان نادي  أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أعلن مؤخرا استعادة خدمات النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي القادسية السعودي.

 

ونشر النادي الفرنسي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أعلن فيه التعاقد مع المهاجم الجابوني، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.


 

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