الأربعاء 30 يوليو 2025
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رياضة

بطلب من جيسوس، النصر السعودي ينافس بورتو على موهبة برتغالية

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

كشف تقرير صحفي برتغالي، عن طلب المدير الفني البرتغالي لفريق النصر السعودي، جورجي جيسوس من إدارة ناديه التعاقد مع موهبة نادي براجا ومنتخب البرتغال تحت 21 عامًا، روجر فرنانديز.

بورتو ينافس النصر السعودي على موهبة براجا 

وذكرت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية عبر تقرير اليوم الأربعاء أن نادي النصر انضم إلى بنفيكا في سباق الحصول على اللاعب صاحب الـ 19 عاما وقيده كلاعب أجنبي تحت السن بقائمة الفريق.

4 برتغاليين بقميص النصر السعودي

وأعلن النصر السعودي إتمام التعاقد مع فيليكس قادما من تشيلسي الإنجليزي، بعقد مدته عامان نظير  30 مليون يورو طبقًا لتقديرات وسائل إعلام بريطانية مؤخرًا.

وأول لاعب برتغالي ينضم إلى النصر السعودي كان هوجو كاردوزو الذي انضم للعالمي قادما من بنفيكا، ثم كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، وأوتافيو الذي انضم من بورتو البرتغالي، وأخيرا جواو فيليكس.

 

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