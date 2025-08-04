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رياضة

قبل لقاء الأهلي ومودرن بافتتاح الدوري.. ريبيرو يطالب جهازه الفني بهذا الأمر

خوسيه ريبييرو
خوسيه ريبييرو

الدوري المصري، طلب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من طاقمه المعاون، تجهيز تقرير فني شامل عن فريق مودرن سبورت، استعدادا للمواجهة المقرر أن تجمع بينهما في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب ريبيرو أن يتضمن التقرير جميع التفاصيل الفنية عن الفريق ونقاط القوة والضعف، بالإضافة إلي كافة الصفقات الجديدة التي أبرمها مودرن سبورت.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، ويلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين أمس، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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