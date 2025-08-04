انطلاق مبادرة "هويتنا إسكندراني" بجولة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية

انطلقت مبادرة “هويتنا إسكندراني” التي تنظمها مؤسسة رواد التأثير المجتمعي بالإسكندرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ولك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي بدأت أولي فعالياتها بتنظيم جولة سياحية للمشاركين إلى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

الفعاليات الترويجية لوزارة السياحة والآثار

جاءت هذه الجولة في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي ورعايتها للمبادرة في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة على أساس من الوعي والانتماء للوطن.

وأوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن رعاية الوزارة لهذة المبادرة يأتي في إطار حرصها على دعم المبادرات الشبابية، لا سيما تلك الخاصة بتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع وتعريفهم بأهمية الحضارة المصرية العريقة، وتأصيل روح الانتماء لديهم بما يسهم في الحفاظ على هذه الحضارة وتراثها بالإضافة إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية والحضارية للمدن السياحية في مصر والترويج لها محليًا ودوليًا.

أهداف مبادرة “هويتنا إسكندراني”

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مبادرة "هويتنا إسكندراني" تهدف إلى رفع الوعي السياحي والأثري لدى الشباب السكندري وترسيخ الهوية السكندرية لديهم وتعريفهم بحضارة هذه المدينة التاريخية التي تتمتع بمعالم سياحية ومواقع أثرية مختلفة ومتنوعة تعود إلى عصور تاريخية متعددة.

ومن المقرر أن تتضمن هذه المبادرة تنظيم جولات سياحية للمشاركين بها بمعدل رحلة أسبوعيًا حتى انتهاء مدة المبادرة في 4 سبتمبر المقبل، إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية منها قلعة قايتباى، والمسرح الروماني، وعمود السوارى، ومنطقة كوم الشقافة، والمتحف اليوناني الروماني.



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