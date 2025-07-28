تعيين رؤساء لغرف شركات السياحة الفرعية بالمحافظات وتكليفات بدعم جهود النمو السياحي

أصدر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قرارا بتعيين رؤساء فروع الغرفة السبعة بمختلف محافظات مصر.

تعيين رؤساء فروع غرفة شركات السياحة بالمحافظات

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة، حيث تضمن القرار تعيين كل من خيري محمد علي رئيسا لغرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة أسوان، وثروت عجمي رئيسا لغرفة الأقصر، وطارق عبد المنعم لغرفة شرم الشيخ، وحسام الحلو لغرفة الإسكندرية، وأشرف صحصاح لغرفة الدلتا، وعاطف عبد العظيم لغرفة الشرقية، وسيد الجبري لغرفة الغردقة.

دعم جهود الدولة بشكل عام وقطاع السياحة بصورة خاصة لزيادة معدلات النمو السياحي

ووجه الدكتور نادر الببلاوي التهنئة لرؤساء الغرف الفرعية مؤكدا أن اختيارهم جاء لتميزهم بالعمل السياحي والعمل العام، وطالبهم ببذل كل جهد لخدمة مصالح الشركات بمختلف محافظات مصر وحل أية مشاكل تواجههم، كما طالبهم بالعمل الجاد على دعم جهود الدولة بشكل عام وقطاع السياحة بصورة خاصة لزيادة معدلات النمو السياحي وتسهيل زيادة التدفق السياحي لمختلف محافظات مصر.

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