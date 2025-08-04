باحث أمريكي يحذر من حدوث زلازل في البحر المتوسط وشمال إفريقيا قريبًا

زلازل في البحر المتوسط وشمال إفريقيا، حذر الباحث الفيزيائي الدكتور ريتشارد كوردارو، الباحث بجامعة أريزونا الأمريكية، من حدوث زلازل في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، بسبب انتشار الطاقة من مثلث القمر والشمس بزاوية 120 درجة بسرعة نحو البحر الأبيض المتوسط، ما يؤثر على دول البحر المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا.

التحذير من حدوث زلازل في البحر المتوسط وشمال إفريقيا



وقال الدكتور ريتشارد كوردارو: “تم ملاحظة شذرات مغناطيسية ناتجة عن القمر والشمس، والتي تخرج على بُعد 120 درجة من موقعها المحدد، وذلك يتبعه زيادة معدل الزلازل في العالم، وخاصة في منطقة البحر المتوسط، التي ظهرت على أجهزة قياس المغناطيسية، والتي ينتج عنها زلازل على إيطاليا واليونان وتركيا وشمال أفريقيا”.



وقال الباحث الأمريكي عن توقعه لحدوث زلازل في شمال إفريقيا والبحر المتوسط: "لاحظ الشذرات المغناطيسية على شكل حرفU" " الناتج عن القمر والشمس على بُعد 120 درجة، في موقعه وفي الوقت المحدد تقريبًا! كما تبعه معدل الزلازل العالمي الأزرق بسلاسة. انتبه إلى أن الطاقة قد انتقلت بالفعل شمالًا وتظهر على أجهزة قياس المغناطيسية حول البحر الأبيض المتوسط. قد نشهد زيادة في النشاط الزلزالي في المناطق التي انتقلت فيها الطاقة، حتى مع ضعفها. لدي شعور بأن القمر والشمس على بُعد 120 درجة لم ينتهِ بعد، لذا فلنتابع".

خطوط المجال المغناطيسي تظهر في منطقة البحر المتوسط



وأوضح ريتشارد كوردارو أن "تأثير طاقة كوكب واحد فقط على قائمتي ليوم ٤ أغسطس ٢٠٢٥، في أقل من ست ساعات بقليل، سيحاول القمر والشمس بزاوية ١٢٠ درجة، توجيه الطاقة الكهرومغناطيسية، في البداية، إلى سلسلة جبال جنوب وسط المحيط الأطلسي. ونظرًا لانتقالها السريع شمالًا على طول خطوط المجال المغناطيسي الأرضي، فقد تظهر هذه الطاقة بسرعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".



ووفقًا لنظرية كوردارو، فإن الطاقة قد تنتشر من مثلث القمر والشمس بزاوية 120 درجة بسرعة نحو البحر الأبيض المتوسط، مؤثرةً على مناطق مثل إيطاليا واليونان وتركيا وشمال أفريقيا، ولم يُحدد احتمال حدوث زلزال، لكن تصنيف 10/45 يشير إلى تأثير متوسط (حوالي 50-70% بناءً على الأنماط السابقة)، حسبما أشار بعض علماء الفيزياء، مطالبين بمراقبة أجهزة قياس المغناطيسية المحلية في هذه المناطق.





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