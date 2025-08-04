الإثنين 04 أغسطس 2025
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محافظات

إغماء مواطن أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية بالقليوبية،فيتو

 شهدت لجنة مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية بعزبة السوق، التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، حالة إغماء لأحد المواطنين أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل اللجنة.

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وتعاملت الجهات المختصة بسرعة مع الحالة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة داخل مقر اللجنة، دون الحاجة إلى نقل المواطن إلى المستشفى، وجرى استقرار حالته الصحية على الفور.

وأكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية انتظام سير العملية الانتخابية في اللجنة بعد الاطمئنان على الحالة، مشددة على استمرار متابعة الأوضاع داخل اللجان لضمان سلامة الناخبين وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمواطنين. 

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انتخابات مجلس الشيوخ محافظة القليوبية مدينة بنها

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