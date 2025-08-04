الإثنين 04 أغسطس 2025
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انتشار مكثف للفرق الطبية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ بدمياط (صور)

تواجد الفرق الطبية
تواجد الفرق الطبية داخل اللجان الانتخابية بدمياط

 تواجدت الفرق الطبية داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة دمياط منذ الساعات الأولى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط. 

وفي إطار توجيهات محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي بتكثيف الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، شهدت اللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة تواجدًا منظمًا للفرق الطبية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للناخبين والعاملين داخل المقار الانتخابية.

 

استعدادات مكثفة داخل اللجان

 وحرصت مديرية الصحة بدمياط على نشر فرق الإسعاف والفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بجميع المراكز والمدن، مع تجهيز وحدات الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية، والتنسيق مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل والتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

تواجد الفرق الطبية داخل اللجان الانتخابية بدمياط 
تواجد الفرق الطبية داخل اللجان الانتخابية بدمياط 

 من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الفرق الطبية منتشرة داخل اللجان ومحيطها، لتقديم الإسعافات الأولية حال حدوث أي طارئ، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، فضلًا عن توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بشكل كامل.

 

وقال عبد الخالق: "نحن على تواصل مستمر مع كافة الإدارات الصحية، وتم تشكيل فرق مرور ميدانية لمتابعة الموقف أولًا بأول، للتعامل الفوري مع أي حالات طبية أو طوارئ قد تطرأ خلال العملية الانتخابية."

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