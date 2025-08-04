إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

شهد طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي بنطاق القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب ميكروباص بعد منطقة الهايكستب في اتجاه مدينة العبور، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

انقلاب ميكروباص بطريق طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وعلى الفور، كلف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، الأجهزة المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من قسم أول العبور، بقيادة المقدم أحمد سليم، رئيس مباحث القسم، وتحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لتيسير عمليات الإغاثة، والحفاظ على سلامة المارة وحركة السير.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وقد تبين من المعاينة الأولية أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب المركبة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ الانتهاء من رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، والتي تأثرت بشكل مؤقت بسبب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.