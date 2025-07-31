الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم الخميس، بشن جيش الاحتلال غارات جوية على مرتفعات جبل الريحان جنوبي ‎لبنان.

 

نزع سلاح حزب الله

وأمس، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إنه لا علاقة لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل بمسألة سلاح الحزب لأنها شأن داخلي، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار شكّل مكسبا لنا ولإسرائيل، وسلاحنا شأن داخلي لبناني.

وتابع الأمين العام لـ حزب الله نعيم قاسم أن  إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح.. حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان.. عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان.. إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار للضغط علينا".

 

استمرار الهجمات على لبنان

واستطرد نعيم قاسم قائلا إن  اتفاق وقف إطلاق النار محصور بجنوب نهر الليطاني.. إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان.. واشنطن تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل".

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لبنان مرتفعات جبل الريحان جبل الريحان جيش الاحتلال حزب الله

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