موعد انطلاق عرض مسلسل سلمى على قناة MBC1

تستعد قناة MBC1 لعرض مسلسل درامي معرب جديد، وهو مسلسل “سلمى”، الذي يُنتظر انطلاق عرضه خلال أيام، وسط ترقب من الجمهور.

ومن المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل سلمى على قناة MBC1 يوم الأحد 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، كما ستعرض منصة شاهد التابعة لمجموعة قنوات MBC1 العمل أيضا.

وطرحت منصة “شاهد” برومو المسلسل الجديد “سلمى”، وذلك تمهيدا لانطلاق عرضه قريبا خلال الشهر الجاري على شاشة المنصة.

تفاصيل مسلسل سلمى

مسلسل سلمى هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "امرأة"، والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه.

وتدور أحداث النسخة العربية حول أم شابة تحاول تجاوز ماضيها المؤلم بعد اختفاء زوجها فجأة، وتحاول تأمين حياة كريمة لطفليها وسط تحديات الحياة.

سلمى بطولة نخبة من النجوم

يضم مسلسل سلمى نخبة من ألمع نجوم لبنان وسوريا، في مقدمتهم: مرام علي، نيكولا معوض، ستيفاني عطا الله، نانسي خوري، رنا كرم، طوني عيسى، ناتاشا شوفاني، مجدي مشموشي، وسام صباغ، تقلا شمعون، فرح بيطار، نيكولا دانيال.

ويناقش المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية المعاصرة، في قالب إنساني مشوق، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات العربية، ومن المتوقع أن يستقطب العمل شريحة واسعة من الجمهور العربي.

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