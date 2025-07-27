قراران جديدان لوزارة المالية بشأن الدوائر الجمركية للسيارات ببورسعيد وكفر الشيخ

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارين لوزارة المالية، بشأن اعتبار سـاحات تخـزين شـركة قنـاة الـسويس لتـداول السيارات دائرة جمركية مؤقتة، واستقطاع مساحة مقدارها ٢٥٨٦٣متر مربع، من الدائرة الجمركية بميناء شرم الشيخ، واستقطاع مساحة من الدائرة الجمركية بميناء شرم الشيخ البحرى.

-ففي العدد رقم 143 تابع (ج)، الصادر في أول يولية 2025، نشرت وزارة المالية قرار رقم 260 لسنة 2025، باعتبار سـاحات تخـزين شـركة قنـاة الـسويس لتـداول السيارات، الكائنة بمنطقة شـرق التفريعـة ببورسـعيد، والبـالغ مـساحتها ٥٧٥٨٥ مترًا مربعًا دائرة جمركية مؤقتة، لمدة ثلاثة أشهر، والمبين حدودها وأبعادها تفصيلًا بمحضر المعاينة والرسومات.



-وفي العدد رقم 148 (تابع)، الصادر في 8 يولية 2025، نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة المالية رقم 270 لسنة 2025، بشأن استقطاع مساحة مقدارها ٢٥٨٦٣متر مربع، من الدائرة الجمركية بميناء شرم الشيخ البحرى.





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