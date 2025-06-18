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السيسي يصدق على قانون منح العلاوة الدورية والخاصة للعاملين بالدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 مكرر (أ)، الصادر في 17 يونية 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القانون في مادته الأولى على "استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لس نة 2016، تكون العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10 ٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2025.
وجاء في المادة الثانية للقانون “اعتبارًا من 1/7/2025، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15 ٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) ً جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2025”.


ولا تسري  العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10 ٪) من الأجر الوظيفى.

 


 

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الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديد نسبة العلاوة الدورية قانون الخدمة المدنية زيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام

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