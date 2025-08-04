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ثقافة وفنون

تعرف على أسعار حفل حمزة نمرة في العلمين الجديدة

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

 يحيي الفنان حمزة نمرة حفلا غنائيا كبيرا في مدينة العلمين الجديدة مع الموسيقى هشام خرما، وذلك يوم 7 أغسطس الجاري. 

 

حفل حمزة نمرة وهشام خرما في العلمين 

وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة وهشام خرما وبدأت من 800 جنيه وحتى 10000 جنيه. 

وكان حمزة نمرة أطلق الدفعة الثانية من ألبومه الجديد "قرار شخصي"، حيث تتضمن "شيل الشيلة" و"يا سهرانين" و"اتخمينا"، على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وضمت الدفعة الثانية أغنية "اتخمينا" من كلمات فلبينو وألحان حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري بجانب أغنية "يا سهرانين" من كلمات محمد شافعي، وألحان حمزة بمشاركة أندريه مينا وتوزيع خالد عصام إضافة للأغنية الثالثة "شيل الشيلة" من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي وتوزيع أندريه.

 

 ويضم الألبوم الجديد ثلاث عشرة أغنية، قرر حمزة طرحها على أربع مراحل متتالية بواقع ثلاث أغنيات أسبوعيا ختاما برباعية أغان في الدفعة الأخيرة. 

وأطلق حمزة بذلك ست أغنيات من أصل 13 يضمها الألبوم.  

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حفل حمزة نمرة وهشام خرما في العلمين حمزة نمرة الفنان حمزة نمرة وكشفت الشركة المنظمة عن اسعار تذاكر حفل

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