حضور محدود للناخبين بلجان النهضة والبكباشي والثانوية بنات بالفيوم (صور)

شهدت لجان مدرسة النهضة الإعدادية وصبري البكباشي والفيوم الثانوية للبنات، إقبالا ضعيفا في النصف الأول من أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم، اللجان الانتخابية، كما أن لجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنين بمدينة الفيوم، قد شهدت تواجدا لأنصار المرشحين لتوجيه الناخبين قبل الدخول رغم أن التحضير كان ضعيفا ويرجح أن يكون غياب الناخبين بسبب حرارة الجو.

المتنافسون على المقاعد الفردية بالفيوم

وذكر المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس لجنة تسيير ومتابعة العملية الأنتخابية أنه تقدم للترشيح 7 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام الفردى الى جانب 3 مرشحين للقائمة.

ويتنافس على 4 مقاعد كل من المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود وشهرته عمرو أبو السعود "رمز القلم" - حزب مستقبل وطن، وحاتم علوى السيد إدريس عبد العال المليجى وشهرته حاتم المليجى رمز" الكتاب" - حزب مستقبل وطن، عصام محمد حسن عبد الغنى وشهرته عصام الرتمى رمز" السيارة " حزب الجبهة الوطنية، وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر وشهرته وليد هويدى رمز" الصاروخ" حزب الشعب الجمهورى، صلاح محمد ابراهيم عبد الله وشهرته صلاح السكرى رمز " الاسد" – مستقل، دعاء عادل محمد أحمد وشهرتها الدكتورة دعاء رمز " الساعة " مستقل، حمادة محمد سليمان وشهرته الدكتور "حمادة سليمان "رمز الفانوس" – حزب النور.

خريطة الأصوات الانتخابية بالفيوم

وكانت محافظة الفيوم أعلنت عن تجهيز 287 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 297 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك لاستقبال 2 مليون 202 الف 611 ناخب، موزعة، قسم الفيوم "اول" ويضم 14 مقرا انتخابيا و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواتها 176 ألف و37 ناخبا، قسم ثان الفيوم ويضم 8 مقرات انتخابية و14 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 126 الف 850 صوت انتخابى.

ومركز شرطة إطسا ويضم 73 مقرا انتخابيا و78 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 434 ألف 150 صوتا، قسم شرطة مركز الفيوم ويضم 40 مقرا انتخابيا و45 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 340 ألف 150 صوتا، مركز شرطة الشواشنة ويضم 18 مقرا انتخابيا و18 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 138 الف 940 صوتا، مركز شرطة أبشواى ويضم 36 مقرا انتخابيا و36 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 252 ألف 315 صوتا، مركز شرطة طامية ويضم 29 مقرا انتخابيا و32 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 281 الف 992 صوتا، مركز شرطة سنورس ويضم 25 مقرا انتخابيا و26 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 206 الف 829 صوتا، مركز شرطة سنهور القبلية ويضم 18 مقرا و20 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 169 الف 121 صوتا ومركز شرطة يوسف الصديق ويضم 17 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية ويبلغ عدد أصواته 75 ألفا و65 صوتا انتخابيا.

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