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رياضة

3 أزمات تواجه الأهلي قبل إغلاق باب القيد

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي

الدوري المصري، يواجه النادي الأهلي ثلاث أزمات قبل إغلاق باب القيد بعد غد الأربعاء، في ظل عدم حسم مستقبل ثلاث لاعبين بالفريق، وهم أحمد عبد القادر ورضا سليم وأيضا مصطفى مخلوف. 

حال عدم قيد المغربي رضا سليم سيرحل مجانا في ظل اكتمال قائمة الأجانب ومع عدم حسم مستقبله حتى الآن، كما يرغب الأهلي في إعارة مصطفى مخلوف الحارس الرابع. 

وتبقى أزمة أحمد عبد القادر مستمرة في ظل رفض اللاعب الدخول في صفقات تبادلية ومع رفضه قبول عروض محلية وصلته بسبب راتبه السنوي. 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة. 

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز 

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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الأهلي رضا سليم اخبار الأهلي

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