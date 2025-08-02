نيوكاسل يونايتد يطلب ضم مهاجم لايبزيج تعويضا لتمرد إيزاك

سلطت تقارير صحفية على مفاوضات نادي نيوكاسل يونايتد مع مهاجم بنجامين سيسكو لاعب لايبزيج الألماني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تعويضا لتمرد الكسندر إيزاك لاعب الفريق، وعدم خوض تدريبات مع الفريق لرغبته في الرحيل إلى ليفربول.



وكشفت صحيفة ذا اثلتيك ": أن نادي نيوكاسل يونايتد أرسل عرضًا رسميًا بقيمة 80 مليون يورو لـ لايبزيج من أجل التعاقد مع سيسكو.



فيما رد المهاجم بنجامين سيسكو لاعب نادي لايبزج الألماني، على عرض الأهلي والهلال، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة الناديين في تدعيم صفوفهم خلال نافذة الانتقالات الحالية.



ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق لونجاري عبر حسابه على موقع أكس:" الأهلي والهلال، تقدموا بعروض بقيمة 40 مليون يورو سنويا خلال الساعات القليلة الماضية، للحصول على خدمات بنجامين سيسكو من نادي لايبزج الألماني، ورفض اللاعب الأمر".



وتابع:" بنجامين سيسكو يرغب في الاستمرار في أوروبا، ولا يريد الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين خلال الموسم الحالي بصورة نهائية".



نيوكاسل يونايتد يرفض عرض ليفربول

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي في طريقه للانسحاب من سباق التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنيوكاسل.

ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن ليفربول قدم عرضا رسميا بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني، لكن إدارة نيوكاسل رفضت العرض، وأعلنت تمسكها بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.

في المقابل، تشير مصادر إلى أن اللاعب يتدرب حاليًا بشكل منفرد في مرافق ناديه السابق ريال سوسيداد، بينما يخوض فريق نيوكاسل جولة تحضيرية في آسيا استعدادا لانطلاق الموسم منتصف أغسطس.

ورغم إعلان النادي أن غياب إيزاك يعود إلى إصابة عضلية، إلا أن تقارير أخرى تربط غيابه بعدم وضوح مستقبله حتى الآن.

ويعد إيزاك أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 27 هدفا في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وساهم بهدف في المباراة النهائية لكأس كاراباو التي توج بها نيوكاسل على حساب ليفربول، محققًا أول لقب للنادي منذ 70 عامًا.

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