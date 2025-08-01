الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

بسبب مطالب نيوكاسل المالية، ليفربول يقترب من الانسحاب من صفقة إيزاك

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي في طريقه للانسحاب من سباق التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي.

ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن ليفربول قدم عرضا رسميا بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني، لكن إدارة نيوكاسل رفضت العرض، وأعلنت تمسكها بالحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.

في المقابل، تشير مصادر إلى أن اللاعب يتدرب حاليًا بشكل منفرد في مرافق ناديه السابق ريال سوسيداد، بينما يخوض فريق نيوكاسل جولة تحضيرية في آسيا استعدادا لانطلاق الموسم منتصف أغسطس. 

ورغم إعلان النادي أن غياب إيزاك يعود إلى إصابة عضلية، إلا أن تقارير أخرى تربط غيابه بعدم وضوح مستقبله حتى الآن.

ويعد إيزاك أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 27 هدفا في الموسم الماضي بجميع المسابقات، وساهم بهدف في المباراة النهائية لكأس كاراباو التي توج بها نيوكاسل على حساب ليفربول، محققًا أول لقب للنادي منذ 70 عامًا.

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