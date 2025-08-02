بعد تمرده، ألكسندر إيزاك يعود إلى تدريبات نيوكاسل

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، أن الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، عاد إلى إنجلترا بعدما تدرب مؤخرًا في مقر ناديه السابق، ريال سوسيداد الإسباني.

إيزاك انقطع عن تدريبات نيوكاسل من أجل الانتقال إلى ليفربول

وانقطع إيزاك عن تدريبات نيوكاسل في الفترة الماضية، في ظل تمسك النادي ببقائه، ورفض انتقاله لصفوف ليفربول.

لكن بحسب شبكة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن إيزاك عاد لتدريبات فريقه استعدادًا للموسم الجديد، الذي يواصل حاليا رحلته الآسيوية، حيث يستعد لمواجهة توتنهام في مباراة ودية بكوريا الجنوبية، غدًا الأحد.

ورفض نيوكاسل عرضًا من ليفربول لضم إيزاك، مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني.

وبناءً على ذلك، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد، قبل الحصول على تأكيدات من نيوكاسل بأنه مستعد للتفاوض.

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