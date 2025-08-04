الحماية المدنية تخمد حريقا داخل مصنع حلويات في التجمع

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد مصانع الحلويات بمنطقة التجمع، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع حلويات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وبالفحص والمعاينة، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، دون تسجيل أي إصابات بين العاملين أو المواطنين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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