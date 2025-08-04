استمرار توافد المواطنين في شبرا والموسكي وعابدين على لجان انتخابات الشيوخ

شهدت اللجان الانتخابية في منطقة شبرا مصر، توافدًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، أمام مدرسة محمد فريد الثانوية.

حى الموسكى وعابدين

وفي حي الموسكي، شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية توافدًا من المواطنين بلجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات بالمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم مبكرا في الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية.

كما تم رصد توافد المواطنين منذ بدء عملية التصويت أمام لجان مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتى 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس الجاري، وتجرى الانتخابات فى الداخل يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

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